النشرة: قصف اسرائيلي بأكثر من 25 قذيفة فوسفورية و دخانية إستهدفت منطقة "طوفا" و "الجدار" في بلدة ميس الجبل

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن قصف اسرائيلي بأكثر من 25 قذيفة فوسفورية و دخانية إستهدفت منطقة "طوفا" و "الجدار" في بلدة ميس الجبل.

كما افاد عن "انفجار صاروخين اعتراضيين اطلقتهما القبة الحديدية في أجواء البلدة".