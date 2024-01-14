انت الان تتابع خبر خلية ضغط تتلاعب بالأجواء.. والمحيط الأطلسي "يخبئ" مفاجأة لطقس العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب خبراء الأرصاد، فأن طقس العراق اليوم الاحد سيشهد اندفاع سحب واطئة نحو مدن جنوب البلاد صباح اليوم وربما تهطل منها قطرات خفيفة من الامطار في مدينة البصرة تحت تأثير خلية من الضغط المنخفض وانزياح تكتيكي للمرتفع الجوي، مع استمرار تأثر مدن شمال البلاد بموجة من الامطار والثلوج وانخفاض درجات الحرارة هذا اليوم".ومن المتوقع أيضا ان يشهد طقس العراق موجة برد ومنخفض قطبي خلال الاسبوع المقبل بحسب تحديث نموذج الطقس الأوروبي.

وسيكون طقس العراق اليوم الاحد بشكل عام في الشمال غائم ممطر وفي بقية المدن مستقر مع ظهور سحب عالية ومتوسطة الارتفاع، اما بخصوص درجات الحرارة فلايتوقع حصول تغيير فيها الى نهاية هذا الاسبوع على اقل تقدير والرياح متغيرة الاتجاه.

وتشير خرائط الطقس الى غياب واضح للنزولات العلوية المتعمقة بسبب سلبية الاطلسي اضافة لابتعاد الكتلة الرطبة عن الجنوب والوسط سبب رئيسي لانقطاع الامطار اضافة لخمول البحر الاحمر .

لكن تشير معلومات الانواء الجوية الى انه خلال الثلث الاخير من هذا الشهر من المتوقع ان تتجدد دورة الكتلة الرطبة مع اتجاه الاطلسي الى الايجابية وبالتالي تتاثر مناطق العراق بحالة او حالتين جويتين وعودة النشاط المطري، وهذا مابدأت تشير اليه معظم خرائط الامطار، بحسب خبراء الأرصاد الجوية.