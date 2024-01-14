انت الان تتابع خبر بعد تأجيل جلسة انتخاب الرئيس.. نائبا رئاسة البرلمان متهمان بـ"خلق الازمات" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحلبوسي في تغريدة تابعتها "الخليج 365"، إن النائبين مارسا خلافات أودت لعرقلة جلسة اختيار رئيس البرلمان على الرغم من اكتمال النصاب القانوني وانتظار النواب لساعات، الامر الذي يؤشر على عدم التزامهما بقانون المجلس ونظامه الداخلي، ومساهمتهما بخلق الازمات للحيلولة دون فوز رئيس يتولى إدارة المجلس ويضع حدا لاجتهاداتهم الشخصية.وكان مجلس النواب قد انهى الجولة الأولى من جلسة التصويت لاختيار رئيس البرلمان الجديد بتصدر المرشح عن تقدم شعلان الكريّم بـ152 صوتا من اصل 313 نائبا حاضرا في الجلسة.

ومع الذهاب للجولة الثانية حيث يجب ان تتم المنافسة بين اعلى مرشحين حصلا على أصوات، وهم كل من شعلان الكريم 152 صوتا، وسالم العيساوي 97 صوتا، الا ان رئاسة البرلمان بقيادة النائب الأول لم يعقد الجلسة رغم مرور ساعات على موعد استئنافها قبل ان يقوم بتأجيل الجلسة.