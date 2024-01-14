وفد أميركي يصل إلى تايوان الأحد غداة الانتخابات الرئاسية التايوانية

يصل وفد أميركي إلى تايوان الأحد في زيارة غير رسمية غداة الانتخابات الرئاسية في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، على ما أعلن مكتب التمثيل الأميركي في تايبيه.

وسيجري الوفد المكلّف من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات مع "عدد من الشخصيات البارزة" الإثنين، على ما قال المعهد الأميركي في تايبيه في بيان.

وكان قد أكّد المتحدّث باسم المكتب الصّيني المسؤول عن العلاقات مع ​تايوان​، تشين بينهوا، بعد انتخاب لاي تشينغ-تي رئيسًا لتايوان، أنّ التّصويت "لن يعوق التوجّه الحتمي لإعادة التّوحيد مع ​الصين​"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

واعتبر أنّ نتائج التّصويت تظهر أنّ الحزب الدّيمقراطي التّقدمي الحاكم في تايوان "لا يمكنه تمثيل أغلبيّة الرّأي العام في الجزيرة"، مشيرًا إلى أنّ التّصويت "لن يغيّر المشهديّة الأساسيّة ومنحى تطوير العلاقات عبر المضيق". وشدّد على أنّ موقف ​بكين​ بشأن "تحقيق إعادة التّوحيد الوطني لا يزال ثابتًا، وتصميمنا صلب كالصّخر"، لافتًا إلى أنّ بكين "تعارض بشدّة الأنشطة الانفصاليّة الرّامية إلى استقلال تايوان، وكذلك التّدخّل الأجنبي".