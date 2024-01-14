أعلنت حركة "حماس"، أن "الاحتلال الإسرائيلي استهدف فريقا من شركة الاتصالات أثناء العمل لإصلاح الخطوط بخان يونس رغم حصوله على تنسيق مسبق ما أدى إلى استشهاد اثنين من موظفي الشركة".
بدوره، أفاد مراسل قناة "الجزيرة"، بـ"استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي".
كانت هذه تفاصيل خبر "حماس": قصف إسرائيلي أدى إلى استشهاد اثنين من موظفي شركة الاتصالات أثناء العمل لإصلاح الخطوط بخان يونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.