"حماس": قصف إسرائيلي أدى إلى استشهاد اثنين من موظفي شركة الاتصالات أثناء العمل لإصلاح الخطوط بخان يونس

أعلنت حركة "حماس"، أن "الاحتلال الإسرائيلي استهدف فريقا من شركة الاتصالات أثناء العمل لإصلاح الخطوط بخان يونس رغم حصوله على تنسيق مسبق ما أدى إلى استشهاد اثنين من موظفي الشركة".

بدوره، أفاد مراسل قناة "الجزيرة"، بـ"استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي".