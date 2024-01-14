مارجريت الثانية أول ملكة تتخلى عن العرش

مشاكل صحية
وأعلنت مارغريت، بسبب مشاكل صحية، أنها ستتنحى عن منصبها، مما أذهل الأمة التي كانت تتوقع منها أن تعيش أيامها على العرش، كما جرت العادة في النظام الملكي الدنماركي. وخضعت مارجريت لعملية جراحية كبرى في الظهر في فبراير الماضي ولم تعد إلى العمل حتى أبريل.
وحتى رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن لم تكن على علم بنوايا الملكة إلا قبل الإعلان مباشرة. وكتبت صحيفة بيرلينجسكي نقلا عن القصر الملكي أن مارجريت أبلغت فريدريك وشقيقه الأصغر يواكيم قبل ثلاثة أيام فقط.
وسيترك التنازل عن العرش الدنمارك بملكتين: ستحتفظ مارجريت بلقبها بينما ستصبح زوجة فريدريك الأسترالية المولد الملكة ماري. وسيصبح كريستيان، الابن الأكبر لفريدريك وماري، البالغ من العمر 18 عامًا، وليًا للعهد ووريثًا للعرش.
وأظهر استطلاع - بتكليف من الإذاعة العامة الدنماركية DR - نُشر يوم الجمعة أن 79 % من 1037 شخصًا شملهم الاستطلاع الذي أجراه معهد Epinion قالوا إنهم يعتقدون أن فريدريك مستعد لتولي الحكم، وقال 83 % إنهم يعتقدون أن زوجته ماري مستعدة لتولي منصب الرئاسة.
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