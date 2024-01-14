صراع الاحتلال الإسرائيلي وحماس في غزة بالأرقام

تعد الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس هي الصراع الأطول والأكثر دموية وتدميرًا، حيث اندلع القتال في 7 أكتوبر، ومنذ ذلك الحين قصفت إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة بغارات جوية وهجوم بري، أحدث دمارًا غير مسبوق، وسوى أحياء بأكملها بالأرض.

ويقول مراقبو الأمم المتحدة إن الهجوم أدى إلى نزوح الغالبية العظمى من الفلسطينيين في غزة، وأوقف العمليات في أكثر من نصف مستشفيات غزة، وتسبب في انتشار الجوع، وفيما يلي نظرة على أرقام حصيلة الحرب بين إسرائيل وحماس، والتي تم الحصول عليها من وزارة الصحة الفلسطينية والمراقبين الدوليين وجماعات الإغاثة.