صراع الاحتلال الإسرائيلي وحماس في غزة بالأرقام

ويقول مراقبو الأمم المتحدة إن الهجوم أدى إلى نزوح الغالبية العظمى من الفلسطينيين في غزة، وأوقف العمليات في أكثر من نصف مستشفيات غزة، وتسبب في انتشار الجوع، وفيما يلي نظرة على أرقام حصيلة الحرب بين إسرائيل وحماس، والتي تم الحصول عليها من وزارة الصحة الفلسطينية والمراقبين الدوليين وجماعات الإغاثة.
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