في صحف اليوم: "كتائب العز الإسلامية"... لاعب مجهول في جنوب لبنان

اشارت صحيفة "الشرق الاوسط" الى انه "برز لاعب مجهول جديد على خط المعارك المفتوحة في جنوب لبنان، إذ أعلن تنظيم سمى نفسه كتائب العز الإسلامية تنفيذ عملية أمس في مزارع شبعا".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "تصدى للمجموعة وقتل عناصرها الثلاثة، فيما أصيب 5 جنود إسرائيليين بحالات متفاوتة، نقلوا على أثرها لتلقي العلاج في المستشفى".

واكد الفصيل إن مقاتليه نفذوا الهجوم فجر الأحد على موقع رويسات العلم في مزارع شبعا، وقتل 3 عناصر، فيما عاد اثنان سالمين إلى مواقعهما. وقال في بيان إن العملية جاءت رداً على استهداف مجموعة رصد في المنطقة نفسها الجمعة.

وهذا التنظيم الجديد يُسمع به للمرة الأولى في لبنان ولم يعلن أي طرف عن هويته، وما إذا كان لبنانياً أو فلسطينياً أو غير ذلك. واكدت مصادر أمنية لبنانية لـ"الشرق الأوسط" إن هذا "الفصيل لا يزال غامضاً، وليست هناك أدنى معلومات حتى مساء الأحد عنه".