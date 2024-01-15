النشرة": تساقط غزير للأمطار في حاصبيا والسيول جرفت معها الحصى والوحول إلى الطرقات

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن الأمطار الغزيرة التي تساقطت خلال الساعات الماضية على منطقة حاصبيا ادت الى سيول جرفت معها التربة والوحول الى مجرى الحاصباني والحقت خسائر في الثروة السمكية، كما حصلت انهيارات على جانبي الطرقات.

وعملت ورش البلديات على ازالة العوائق عن هذه الطرقات، كما تسببت الفيضانات بتضرر المزروعات وجدران الدعم واقنية الري في حوض الحاصباني، اما بالنسبة لطريق عام شبعا راشيا الوادي فهي سالكة للمركبات المجهزة بسلاسل معدنية نتيجة تراكم الثلوج، في حين ظلت طريق شبعا كفرشوبا مقفلة في تلال سدانة جراء القصف الاسرائلي.