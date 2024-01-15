افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن الأمطار الغزيرة التي تساقطت خلال الساعات الماضية على منطقة حاصبيا ادت الى سيول جرفت معها التربة والوحول الى مجرى الحاصباني والحقت خسائر في الثروة السمكية، كما حصلت انهيارات على جانبي الطرقات.
وعملت ورش البلديات على ازالة العوائق عن هذه الطرقات، كما تسببت الفيضانات بتضرر المزروعات وجدران الدعم واقنية الري في حوض الحاصباني، اما بالنسبة لطريق عام شبعا راشيا الوادي فهي سالكة للمركبات المجهزة بسلاسل معدنية نتيجة تراكم الثلوج، في حين ظلت طريق شبعا كفرشوبا مقفلة في تلال سدانة جراء القصف الاسرائلي.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة": تساقط غزير للأمطار في حاصبيا والسيول جرفت معها الحصى والوحول إلى الطرقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.