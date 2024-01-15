أعلنت وزارة الصحة في غزة، "ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24100 قتيل، غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، منذ اندلاع الحرب بين اسرائيل وحركة حماس".
وأفادت الوزارة في بيان بـ"مقتل 132 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة"، مشيرة الى "إصابة 60834 شخصا بجروح منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول"، موضحة انه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم".
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