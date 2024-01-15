بوحبيب التقى جونسون: نتحاور مع الجانب الأميركي بانفتاح للوصول لحلول مستدامة تحفظ سيادة لبنان

اشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، بعد لقائه القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة في لبنان السفيرة ليزا جونسون، الى اننا "تلقينا بإرتياح جهوزية الولايات المتحدة الاميركية للتوسط في تخفيض التصعيد وإعادة الهدوء والاستقرار الى الجنوب".

واكد اننا "نتحاور مع الجانب الاميركي بانفتاح وروح ايجابية، للوصول الى حلول مستدامة تحفظ سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتضمن الحقوق والأمن والاستقرار بالأخص لأهالي الجنوب".