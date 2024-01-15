اشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، بعد لقائه القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة في لبنان السفيرة ليزا جونسون، الى اننا "تلقينا بإرتياح جهوزية الولايات المتحدة الاميركية للتوسط في تخفيض التصعيد وإعادة الهدوء والاستقرار الى الجنوب".
واكد اننا "نتحاور مع الجانب الاميركي بانفتاح وروح ايجابية، للوصول الى حلول مستدامة تحفظ سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتضمن الحقوق والأمن والاستقرار بالأخص لأهالي الجنوب".
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب التقى جونسون: نتحاور مع الجانب الأميركي بانفتاح للوصول لحلول مستدامة تحفظ سيادة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.