هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يقصف مواقع في جنوب لبنان أطلقت منها قذائف باتجاه بلدة ميتات بالجليل الأعلى

اعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن "الجيش الاسرائيلي قصف مواقع في جنوب لبنان أطلقت منها قذائف باتجاه بلدة ميتات في الجليل الأعلى".

وفي وقت سابق، أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 11:00 من صباح اليوم الإثنين 2024-1-15، تجمّعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصّاروخيّة؛ وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".