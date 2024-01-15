ارتفاع أعداد المسافرين عبر مطار بيروت خلال 2023 بنسبة 12,24 بالمئة وتموز الأعلى بأعداد الوافدين

ارتفعت أعداد المسافرين من وإلى ​لبنان​ عبر ​مطار بيروت الدولي​ خلال عام 2023، إذ سجّل في نهايته سبعة ملايين و127 ألفًا و649 راكبًا، مقابل ستة ملايين و349 ألفًا و967 راكبًا استَخدموا المطار خلال العام 2022، أي بزيادة فاقت 12 بالمئة.

وقد كان شهر تموز 2023 الأعلى بأعداد المسافرين عبر المطار، تلاه شهر آب، إذ سجّل تموز 924 ألف مسافر بزيادة 12,14 بالمئة عن تمّوز 2022. وفي تمّوز 2023 أيضًا كانت النّسبة الأعلى للوافدين إلى لبنان، الّذين بلغ عددهم 504 آلاف و26 وافدًا (بزيادة 8,79 بالمئة عن تمّوز 2022).

أمّا شهر آب 2023 فسجّل الرّقم الأعلى لجهة المغادرين عبر المطار وبلغ 533 ألفًا و947 راكبًا (مقابل 475 ألفًا و107 في آب 2022، أي بزيادة 12,38 بالمئة). وبلغ مجموع الرّكاب في آب 2023، 915 ألفًا و85 راكبًا (مقابل 796 ألفًا و543 راكبًا في آب 2022، أي بزيادة 14,88 بالمئة).

وقد توزّعت حركة المطار خلال العام 2023، على الشكل التّالي:

- المسافرون:

بلغ مجموع المسافرين عبر المطار خلال العام 2023: سبعة ملايين و127 ألفًا و649 راكبًا (بزيادة 12,24 بالمئة عن المجموع الّذي سجّله العام 2022)، إذ ارتفع عدد الوافدين إلى لبنان بنسبة 11,51 بالمئة وبلغ ثلاثة ملايين و487 ألفًا و427 راكبًا (مقابل ثلاثة ملايين و127 ألفًا و207 ركاب خلال العام 2022).

كذلك ارتفعت حركة المغادرة من لبنان وسجّلت ثلاثة ملايين و634 ألفًا و365 راكبًا (مقابل ثلاثة ملايين و213 ألفًا و675 مغادرًا في العام 2022، أي بزيادة 13 بالمئة).

أمّا عدد ركاب الترانزيت فبقي سلبيًّا، وتراجع عددهم بنسبة 35,5 بالمئة وسجّل 5857 راكبًا (مقابل 9085 راكبًا في 2022).

-حركة الطّائرات:

ارتفع مجموع الرّحلات لشركات الطّيران الوطنيّة والعربيّة والأجنبيّة الّتي استخدمت المطار خلال العام 2023 بنسبة 9,12 بالمئة، وسجّل 57159 رحلة من لبنان وإليه، منها 28574 رحلة وصول إلى لبنان (بزيادة 9,21 بالمئة عن العام 2022)، و28585 رحلة إقلاع من لبنان (بزيادة 9 بالمئة).