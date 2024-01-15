زاخاروفا عن وثيقة سرية بشأن صدام بين "الناتو" وروسيا: لا أستبعد أن يكون الجزء التحليلي وفرته الخارجية الألمانية

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على "الوثيقة السرية التي نشرتها صحيفة "بيلد" بشأن استعدادات ألمانيا لـ"صدام عسكري محتمل بين الناتو وروسيا"، مشيرة الى انني "لا أستبعد أن يكون الجزء التحليلي من الخطة قد وفرته للجيش الألماني وزارة الخارجية الألمانية بقيادة أنالينا بيربوك".

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية، في إشارة إلى "وثيقة سرية" للجيش الألماني، قد أعلنت عن استعدادات لمواجهة محتملة بين حلف "الناتو" وروسيا، والتي يمكن أن تحدث، بحسب سيناريو وزارة الدفاع في البلاد، عام 2025.

وتؤكد الوثيقة أن القائد الأعلى لحلف "الناتو" سيصدر أمرا في "يوم محدد" بنقل 300 ألف جندي إلى الجبهة الشرقية، بما في ذلك 30 ألف جندي من الجيش الألماني.

في الوقت نفسه، يزعم أن تصعيد الصراع قد يبدأ في وقت مبكر من صيف عام 2024، عندما تهزم أوكرانيا بسبب عدم كفاية المساعدات من الغرب، والهجوم واسع النطاق من جانب روسيا، دون أن تتطرق الوثيقة إلى نتائج هذه المواجهة.