اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدفت قوة القناصة في المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:40 من بعد ظهر يوم الاثنين 15-01-2024 التجهيزات التجسّسية المستحدثة في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.".
كما اعلن في بيان ثان، ان "عاود مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:50 من بعد ظهر يوم الاثنين 15-01-2024 استهداف موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وحققوا فيه إصابات مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهداف موقع بركة ريشا بصواريخ "بركان" والتجهيزات التجسسية المستحدثة بمحيط موقع المطلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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