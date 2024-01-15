"حزب الله": استهداف موقع بركة ريشا بصواريخ "بركان" والتجهيزات التجسسية المستحدثة بمحيط موقع المطلة

اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدفت قوة ‏القناصة في ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:40 من بعد ظهر يوم الاثنين 15-01-2024 ‏التجهيزات التجسّسية المستحدثة في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة ‏مباشرة.".

كما اعلن في بيان ثان، ان "عاود ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:50 من بعد ظهر يوم الاثنين 15-01-2024 استهداف ‏موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وحققوا فيه إصابات مباشرة".