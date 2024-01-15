علامة التقى ريزا: المطلوب دعم الجيش اللبناني حيث يقوم بتنفيذ جملة من المهمات في الجنوب

تناول رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة خلال لقائه نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وشدّد علامة على "ضرورة وقف اطلاق النار في غزة والجنوب، مع تذكيره بأن لبنان لا يعارض تطبيق القرار 1701 الذي تعمد اسرائيل على خرقه على مدار السنوات الاخيرة. وأن المطلوب أيضًا هو دعم الجيش اللبناني حيث يقوم بتنفيذ جملة من المهمات في الجنوب ومختلف المناطق".

وأشار إلى "ملف النازحين السوريين، علما أن لبنان لم يتأخر في تطبيق القوانين مع تشديده على تنظيم الرقابة على النازحين ومتابعتهم وضرورة تفعيل التواصل مع سوريا".

كما أطلع علامة ريزا على الزيارة المرتقبة إلى البرلمان الاوروبي في شباط المقبل، وضرورة العمل على البرامج التي تقوم بها المنظمات الإنسانية الأممية ودمجها بغية تفعيل حركة التواصل بين مؤسسات الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية والمؤسسات البلدية والاجتماعية.