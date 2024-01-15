المرتضى التقى ابي المنى: لتضافر كل الجهود لحفظ الحصن الحصين للبنان واللبنانيين

بحث شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت، مع وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى، في المستجدات في ضوء الأحداث الجارية في فلسطين والتهديدات الإسرائيلية القائمة للبنان واعتداءاتها المتكررة عليه، الى جانب الدور الذي تلعبه وزارة الثقافة على مستوى الحفاظ على المعالم التاريخية والتراثية لا سيما منها تلك المتصلة بالمراكز الروحية والمساهمة في تعزيز السياحة الدينية.

واشار المرتضى بعد اللقاء الى "أنها كانت جولة أفق، استمعنا خلالها الى رؤية ابي المنى للأوضاع القائمة في لبنان والمنطقة والتحديّات التي تواجه اللبنانيين وأهمية تضافر كل الجهود، لحفظ الحصن الحصين للبنان واللبنانيين وهو الصيغة اللبنانية والعيش الواحد والقيم اللبنانية".

واكد اننا "متفقين تمام الاتفاق مع ابي المنى على أن لبنان الصيغة والنموذج يتهدده هذا المسعى الصهيوني، لإدخال العالم في حالة يأس من هذه الصيغة، مما يقتضي تضافر كل الجهود، لحفظ العيش الواحد وحفظ القيم. الواقع اللبناني بمقدرات اللبنانيين والمقومات الموجودة عندهم تستأهل من كل لبناني وكل مسؤول أن يسعى الى استثمارها، من أجل خلق واقع جديد يليق بتضحيات اللبنانيين وبانتصاراتهم".