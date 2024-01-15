إضراب وحداد عام في مخيمَي البداوي ونهر البارد بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب على غزة

نفّذت ​الفصائل الفلسطينية​ واللّجان الشّعبيّة والمشايخ والرّوابط والحراكات والمكاتب الطالبيّة والمجتمع المحلّي في مخيّمَي البداوي ونهر البارد، إضرابًا شاملًا وحدادًا عامًّا، لمرور 100 يوم على الحرب الإسرائيليّة المستمرّة على ​قطاع غزة​ والداخل الفلسطيني، وأُغلقت مداخل المخيّمَين من السّادسة صباحًا ولغاية الـ12 ظهرًا؛ ونُظّمت تظاهرتان بالمناسبة.

ففي ​مخيم البداوي​، انطلقت تظاهرة من أمام محطة سرحان جابت أرجاء المخيّم، أمّا في ​مخيم نهر البارد​ فنُظّمت مسيرة انطلقت من أمام "ساحة الشهيد أبو عمار" وجالت في أنحاء المخيّم. وأُلقيت كلمات في المسيرتَين، حيّت "صمود المقاومة في قطاع غزة والدّاخل الفلسطيني، في مواجهة العدوان الصهيوني".

وقد شهد المخيّمان التزامًا تامًّا بالإضراب، إذ أغلقت كلّ المدارس والمعاهد والمؤسّسات والمحال التّجاريّة أبوابها، وتوقّفت بشكل شبه كلّي حركة السّيّارات في شوارع المخيّمَين.