اسطفان: نناشد وزارة الأشغال التدخل العاجل لإجراء الصيانة لطريق ضهر البيدر الدولي

شدّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​الياس اسطفان​، على أنّ "الحالة المتدهورة ل​طريق ضهر البيدر​ تشكّل خطرًا جسيمًا، وتعاني من سوء حالة وخطورة متزايدة، خصوصًا في فصل الشّتاء".

وناشد، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ بـ"التّدخّل العاجل، كما بالأمس، لإجراء الصّيانة والأشغال اللّازمة لهذا الطّريق الدّولي الحيوي، لضمان السّلامة العامّة ودراسة كيفيّة استكمال مشروع ​الأوتستراد العربي​ الّذي طال انتظاره بأسرع وقت ممكن"، مؤكّدًا أنّ "الوقت الآن للتّحرّك قبل فوات الأوان، وسلامة المواطنين يجب أن تكون أولويّة".