شدّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب الياس اسطفان، على أنّ "الحالة المتدهورة لطريق ضهر البيدر تشكّل خطرًا جسيمًا، وتعاني من سوء حالة وخطورة متزايدة، خصوصًا في فصل الشّتاء".
وناشد، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، وزارة الأشغال العامة والنقل بـ"التّدخّل العاجل، كما بالأمس، لإجراء الصّيانة والأشغال اللّازمة لهذا الطّريق الدّولي الحيوي، لضمان السّلامة العامّة ودراسة كيفيّة استكمال مشروع الأوتستراد العربي الّذي طال انتظاره بأسرع وقت ممكن"، مؤكّدًا أنّ "الوقت الآن للتّحرّك قبل فوات الأوان، وسلامة المواطنين يجب أن تكون أولويّة".
كانت هذه تفاصيل خبر اسطفان: نناشد وزارة الأشغال التدخل العاجل لإجراء الصيانة لطريق ضهر البيدر الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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