أبي رميا بحث مع مولوي بالمراسيم التطبيقية لمحافظة كسروان جبيل: لفتح دوائر النافعة في جونية

زار عضو تكتّل "​لبنان القوي​" النّائب ​سيمون أبي رميا​، المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء ​عماد عثمان​، واطّلع منه على أوضاع الأمن الدّاخلي.

كما التقى وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​، في مبنى الوزارة، وناقش معه التّرتيبات اللّازمة للمراسيم التّطبيقيّة لمحافظة ​كسروان​ ​جبيل​، الّتي توفّر أعباءً على المواطنين، وتدخل في نطاق تطبيق اللامركزيّة الإداريّة. كما تناول البحث شؤونًا جبيليّةً، وسير عمل دوائر النافعة، وطالب أبي رميا بإعادة فتح دوائر النافعة في ​جونية​.

وشكر أبي رميا، مولوي على التّنسيق الّذي قام به مع نوّاب جبيل ورئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس، في ما خصّ معمل النفايات في حبالين، وعلى تمويله من قبل الصندوق البلدي المستقل، نظرًا للشّحّ في الإيرادات في بلديات قضاء جبيل.