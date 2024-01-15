إيران: "أنصار الله" ستواصل ضرب السفن في البحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، "الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من استمرار الاعتداءات على اليمن".

وحسب وكالة سبوتنيك، قال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي سوبرامانیام جایشانكار: "إيران أكدت دائما على تجنب تصعيد الحرب وضرورة ضمان أمن الملاحة والشحن"، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع تؤكد عليه الحكومة الإيرانية في علاقات الصداقة التي تربطها بحكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

ولفت إلى أن "أحد كبار مسؤولي أنصار الله قال، خلال زيارته إلى طهران قبل أسبوعين، إن صنعاء لن تسبب أي اضطراب في طريق الأمن البحري، لكن موقفها هو أنه طالما استمرت الإبادة الجماعية في غزة سيعملون على منع حركة السفن الإسرائيلية أو التي تبحر نحو الموانئ الإسرائيلية".

وأكد عبد اللهيان أن "إيران تدعم بقوة أمن الملاحة البحرية في المنطقة"، مضيفا: "نحذر أمريكا وبريطانيا بوقف الحرب على اليمن فورًا، ونحذر أمريكا والكيان الإسرائيلي بوقف الحرب والإبادة الجماعية ضد غزة، الحل لن يكون عسكريًا أبدا".

وكان المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، قد قال في تصريحات صحفية، إن "موقف اليمن من أحداث فلسطين والعدوان على غزة لم يتغير ولن يتغير لا بعد الضربة الأمريكية ولا بعد التهديدات".

وأضاف عبد السلام أن "‏طلبنا هو إنهاء العدوان في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء إلى قطاع غزة في الشمال وفي الجنوب"، مؤكدًا أن الحركة تواصلت مع المجتمع الدولي وأن المباحثات مستمرة لتوضيح الموقف.

وشدد مؤكدًا أن "السفن الملاحية في البحرين الأحمر والعربي آمنة لكل السفن في العالم باستثناء السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل، وأن الحركة لا تريد التصعيد"، متهمًا أمريكا وبريطانيا بعسكرة البحر الأحمر وملئه بالبوارج والفرقاطات والقطع العسكرية.

وأعلنت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري"، في وقت سابق اليوم، أن "سفينة تجارية أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن".

وذكرت الوكالة أن "شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" أعلنت أن ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة الأمريكية وترفع علم جزر مارشال أصيبت بصاروخ قرب مدينة عدن اليمنية".

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا، يومي الجمعة والسبت، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لحركة "أنصار الله"، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.

وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.