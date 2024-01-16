الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بالصواريخ الباليستية هذه الليلة مقرات تجسس وتجمعات لفصائل إرهابية في أجزاء من المنطقة

اعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، بأنه "ردًا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية، نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية وتم تدمير الأهداف، والتفاصيل ستعلن لاحقًا".

وفي وقت سابق، افادت مصادر امنية بان القنصلية الاميركية وقاعدة حرير الجوية ومطار أربيل الدولي تعرضوا لهجوم بصواريخ ومسيرات.