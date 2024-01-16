افادت قناة "الجزيرة" عن إطلاق دفعة صاروخية كبيرة من قطاع غزة باتجاه نتيفوت بالنقب الغربي. ونقلت "الجزيرة" عن مصادر إسرائيلية تأكيدها ان "قصف الصواريخ من شمال القطاع استهدف نحو 19 بلدة بغلاف غزة والنقب الغربي". واعلنت القناة 11 الإسرائيلية ان "نحو 50 صاروخا أطلقت ضمن دفعة الصواريخ الأخيرة التي استهدفت نتيفوت وبلدات حولها".

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