"الشرق" القطرية عن الحرب في غزة: المزيد من المخاطر تبرز على المنطقة والعالم

لفتت صحيفة "الشرق" القطرية إلى انه "بعد مرور أكثر من 100 يوم على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لا يزال المجتمع الدولي عاجزا عن وقف حملات الابادة والتطهير العرقي، وهو عجز يأتي استمرارا لفشله وتقاعسه لعقود في حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".

وأشارت إلى أن "الشعب الفلسطيني يواصل صموده الأسطوري في مواجهة آلة الحرب الاسرائيلية، دون أن يركع أو ينكسر أمام الكيان الاسرائيلي المجرم، وهو يقدم للعالم دروسا لا تنسى في الصبر والشموخ ومعاني التضحية والفداء، والانتماء للوطن الفلسطيني، غير آبه بالأعداد المهولة من الشهداء والجرحى والنازحين، أو تداعيات الحصار ومنع دخول المساعدات".

ورأت أنه "اليوم ومع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني المنكوب في قطاع غزة في ظل العدوان والحصار والعقاب الجماعي من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واسعة النطاق، بدأت تبرز المزيد من المخاطر على المنطقة والعالم بتزايد احتمالات اتساع رقعة الصراع الى لبنان واليمن واشتعال التوتر في البحر الاحمر على خلفية الحرب في غزة".

واعتبرت أن "السؤال الذي سيظل يحاصر الجميع، هو متى يستيقظ ضمير العالم؟ ومتى تتحرك شعوب ودول العالم الحر للتصدي لوقف هذا العدوان الذين يوفرون الغطاء لجرائم الكيان الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أن "وقت الافعال الحقيقية حان، إذ لم تعد الدعوات لوقف إنساني فوري لإطلاق النار، وحدها تكفي، فقد أصبح الحال وصمة عار ورمزا لفشل الانسانية جمعاء".