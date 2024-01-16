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مصدر للسومرية: القصف الإيراني على أربيل يعرض الاتفاق الأمني بين البلدين إلى الإلغاء

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر (رفض الكشف عن اسمه) للسومرية نيوز، أن "القصف الإيراني على أهداف مدنية في أربيل شمالي العراق يعرض الاتفاق الأمني بين البلدين إلى الإلغاء".

وتبنى الحرس الثوري الإيراني هجوما بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة طال عدة مواقع في محافظة أربيل، قال إنها تعود "لإرهابيين وموساد" لهم علاقة بالهجوم الانتحاري في كرميان، فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان، مقتل 4 وإصابة 6 مدنيين جراء الهجوم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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