سعر الدولار يواصل صعوده في السوق السوداء إلى مستوى قياسي جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

واصل سعر الدولار في السوق السوداء للمضاربة على العملة "السوق غير الرسمية" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسجل مستوى قياسيا جديدا مقارنة بسعره بداية الأسبوع الجاري مع استمرار ضغوط نقد النقد الأجنبي بالبنوك والصرافات، وفق ما قاله أحد المراقبين لحركة سعر الصرف تحدث إليه الخليج 365.

وبحسب المراقب، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 55 و57 جنيها لكل دولار خلال تعاملات اليوم بزيادة جنيه للمرة الثانية على التوالي خلال يومين بعد زيادة يوم الأحد الماضي.

وبعد الزيادة الجديدة في سعر الدولار بالسوق السوداء اتسعت فجوة السعر بنحو 26 جنيها مقارنة بسعره الرسمي في البنوك الذي يقارب 31 جنيها وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي.

وتواجه مصر نقصا شديدا في موارد النقد الأجنبي خلال آخر عامين بما أدى إلى انتشار تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة بعد ضغوط خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة خلال النصف الأول من 2022 على أثر مخاوف الأجانب من البتعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

كما رفع الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الدولار بنسبة 5.25% على مدار آخر عامين أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب من الاستثمار في العملات المحلية للأسواق الناشئة ومنها مصر.

وأوضح بعض المراقبين لحركة سعر الصرف أن أغلب التعاملات في السوق السوداء تتم بين 55 و56 جنيها وأن هذا المستوى من السعر يتم التعامل به في حدود ضيقة حسب حالة كل عميل.

وتوقع بعض المصرفيين والمحللين عودة مصر ممثلة في البنك المركزي إلى خفض سعر صرف الجنيه إلى بين 38 و52 جنيها خلال العام الجاري بهدف توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء مع قرب التوصل لإتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة التمويل عن 3 مليارات دولار واستكمال دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وخلال آخر عامين ارتفع سعر الدولار بنحو 96% مقابل الجنيه مع عودة مصر إلى سياسة مرونة سعر الصرف ليرتفع من 15.76 جنيه في مارس 2022 إلى قرب 31 جنيه حتى تعاملات البنوك اليوم.

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