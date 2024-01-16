العاهل الأردني: سيدفع الجميع ثمن الحرب على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن تداعيات استمرار الحرب على غزة، ستكون كارثية وسيدفع الجميع ثمنها، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط .

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وتناول اللقاء الأوضاع الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، إذ أكد الملك ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، ووضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية جراء هذه الحرب.

وتم التأكيد، طبقا لبيان الديوان الملكي، على ضرورة حماية المدنيين العزل، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للقطاع بشكل كاف ومستدام.

وجدد العاهل الأردني التأكيد على الرفض الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، وضرورة الضغط لضمان عودة أهل غزة إلى بيوتهم.

كما تم التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.