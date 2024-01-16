رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ مسار تنموي زراعي بشمال ووسط سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لاستعراض ومتابعة خطوات تنفيذ مسار تنموي زراعي بشمال ووسط سيناء.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد إسماعيل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في شمال ووسط سيناء، مشيرًا إلى أن هناك مخططًا تنمويًا تم التوافق عليه، وفى هذا الإطار تم بالفعل الموافقة في الاجتماع السابق لمجلس الوزراء على البدء في إنشاء عدد من التجمعات التنموية التي تخدم أهالي سيناء، والنشاط الآخر الذي سنبدأ به هو النشاط الاقتصادي، وعلى رأس مشروعاته المشروعات الزراعية، ومن ثم نتابع هذه الملفات بهدف العمل على سرعة تنفيذ هذه المشروعات.

وعرض اللواء أحمد اسماعيل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أبرز ملامح التصور الاستراتيجي التنموي لشمال ووسط سيناء، حيث تطرق لتفاصيل الموقف التنفيذي لمشروع استصلاح 500 ألف فدان بوسط وشمال سيناء، بما في ذلك الأراضي ولاية الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، والأراضي ولاية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالعديد من المناطق المستهدفة، مثل بئر العبد، وجنوب القنطرة شرق، وشرق البحيرات.

كما استعرض مساعد رئيس الهيئة الهندسية أهم نتائج الدراسة المتكاملة الخاصة بتنمية وزراعة مساحة 82 ألف فدان من إجمالي مساحة 109 آلاف فدان، بمنطقتي رفح والشيخ زويد، وما تم من خطوات تتعلق بتحديد التراكيب المحصولية المناسبة لنوع التربة، وتقييم إمكانات الخزانات الجوفية، ومدى توافر آبار المياه، وتطرق أيضًا للجهود التي تتم لرفع كفاءة آبار المياه في عدد من المناطق بغرض خدمة أهداف الاستصلاح الزراعي في شمال ووسط سيناء.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء، موقف توصيل الكهرباء لمشروعات الاستصلاح الجديدة التي يتم العمل عليها حاليا.

كما استعرض وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع خط نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء، موضحًا نسب ومعدلات تنفيذ المكونات الرئيسية للمشروع.

وتناول وزير الزراعة بالشرح خطة تنمية الأراضي التي يتم توصيل المرافق لها، وما يتم في هذا الصدد من جهود بالتعاون والتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، بما يسهم في سرعة تنمية هذه الأراضي وتعظيم الاستفادة منها.