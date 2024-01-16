بري عرض الأوضاع العامة والتطورات مع السفيرة الأميركية الجديدة

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، السفيرة الأميركية ليزا جونسون في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليها مهامها الجديدة كسفيرة لبلادها لدى لبنان، حيث جرى خلالها عرض للاوضاع العامة والتطورات السياسية والمستجدات الميدانية جراء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.

إلى ذلك، استقبل بري وزيرة الدفاع السابقة زينة عكر حيث جرى عرض للأوضاع العامة والتطورات السياسية.

كما بحث بري آخر المستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة إسرائيل عدوانها على قطاع غزة ولبنان وشؤوناً إنمائية وتشريعية خلال إستقباله وفداً موسعاً من تكتل نواب التوافق الوطني وضم النواب فيصل كرامي، طه ناجي، عدنان طرابلسي ومحمد يحيى.

وبعد اللقاء تحدث النائب طه ناجي قائلاً: "قمنا اليوم كتكتل التوافق الوطني بزيارة رئيس المجلس نبيه بري، وكما في كل مرة تكون مناسبة لطرح مستجدات الواقع اللبناني وتداعيات الحدث الكبير المتعلق بالحرب على غزة وفي فلسطين المحتلة وجنوب لبنان، وقد لمسنا لدى بري إطمئناناً بأن لبنان لن يقع في الفخ الإسرائيلي الذي يهدف إلى جرنا لحرب شاملة، وهو في الوقت نفسه كله ثقة بحكمة المقاومة ووعي قيادتها في لبنان الى كل هذه الأفخاخ".

وأضاف "كما يؤكد بري أن إسرائيل التي إرتكبت الخطا الإستراتيجي الأول في عدوانها على غزة فإنها في حال قامت بالعدوان على لبنان فإنها ترتكب الخطأ الإستراتيجي القاتل".

وذكر ناجي "أننا هنا نقول أن على الولايات المتحدة الاميركية والغرب والمجتمع الدولي أن يثبتوا بأنهم صادقون حينما يقولون أنهم لايريدون توسع وامتداد الحرب، كما إننا في هذه المناسبة نريد أن نحيي دولة جنوب أفريقيا على موقفها الرائع والذي يعبر عن الوجدان العربي من المحيط الى الخليج، وأن القرار الذي سيصدر عن محكمة لاهاي سيكون تاريخياً فإما أن يثبت القضاء الدولي عبر محكمة العدل الدولية بأننا نعيش ضمن نظام دولي عادل وإما ان يكشف للعالم أجمع باننا نعيش في زمن شريعة الغاب".

وختم: "أما بالنسبة الى الوضع الداخلي اللبناني فإن بري لا يزال مصراً على أن اللبنانيين سيصلون في نهاية المطاف الى الحد الأدنى المطلوب من الوحدة الوطنية لكي ينقذوا هذا البلد وعلى الجميع ان يتحملوا المسؤولية".