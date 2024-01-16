أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، بعد اجتماع المؤسسات التربوية ونقابة المعلّمين مع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أن "غداً هو يوم عمل عادي في المدارس الخاصة بناء على الاتفاق الذي حصل في وزارة التربية بين النقابة واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ممثلا بالأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر ومحمد سماحة، وحضور لجان الأهل، وبانتظار توقيعه رسميًا خلال 48 ساعة لاتخاذ الموقف المناسب".
وأكدت النقابة أنّ "همّها الأول إنصاف الأساتذة المتقاعدين وتقاضيهم زيادات على الرواتب بالتساوي مع زملائهم في التعليم الرسمي، ومن خلال الآليّات الرسمية في صندوق التعويضات".
كانت هذه تفاصيل خبر محفوض بعد اجتماع المؤسسات التربوية ونقابة المعلّمين مع الحلبي: غداً يوم عمل عادي في المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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