قوى الامن: توقيف لبناني وسوري عند حاجز ضهر البيدر عُثِرَ بحوزتهما على أدوات تستخدم في سرقة السيارات وبطاقة هوية مزوّرة

اعلنت المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقات العامّة في بيان، بانه "بتاريخ 25-12-2023، ضبطت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي سيارة مسروقة نوع "كيا ريو" وأعادتها إلى مالكها، فيما فرّ المتورّطان إلى جهة مجهولة، ونتيجة المتابعة الحثيثة، تمكّنت عناصر الحاجز المذكور من توقيفهما بتاريخ 11-1-2024 على متن فان لنقل الركاب، وذلك على مسلك البقاع – بيروت، وهما كل من: ح. ي. (مواليد عام 1995، لبناني) حسب اقوالهما، م. ب. (مواليد عام 2003، سوري)، وبتفتيشهما، عُثِرَ بحوزتهما على أدوات تستخدم في سرقة السيارات، وبطاقة هوية مزوّرة".
ولفتت الى انه "باستماعهما، اعترف الأول أنهما اللذان كانا على متن السيارة المسروقة نوع "كيا ريو"، وأودعا مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على اشارة القضاء المختص".
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