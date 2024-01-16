انت الان تتابع خبر استهداف سفينة متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مصور، إن "القوات البحرية اليمنية نفذت عملية استهداف لسفينة "زوغرافيا" كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأضاف أن "العملية تمت بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة"، موضحاً أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة النداءات التحذيرية والرسائل التحذيرية النارية".



وأكد المتحدث أن "القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن واستمرار التضامن العملي مع فلسطين.

وكانت القوات المسلحة قد أعلنت، أمس الاثنين، استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخِ البحرية المناسبة.