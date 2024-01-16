شكرا لقرائتكم خبر غزة.. 350 ألف مريض يستصرخون العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يعيش 2.3 مليون شخص في غزة بين الموت والجوع والمرض، يستصرخ 350 ألف مريض العالم، نظرا لإصابتهم بأمراض مزمنة، وفي ظل حاجتهم الماسة للدواء والمستلزمات الطبية التي نفدت من مستودعات وزارة الصحة منذ عدة أسابيع.

أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن مرضى السرطان والكلى معرضون للموت، بعد نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بهم، لافتة الانتباه إلى أن مئات آلاف النازحين في مراكز الإيواء أصيبوا بالأمراض المعدية والخطيرة.

وحذرت من الوفيات في صفوف هؤلاء المرضى مع استمرار عدم القدرة على توفير اللقاحات والمضادات لمقاومة تلك الأوبئة، التي تنتشر بشكل سريع في مراكز الإيواء التي يتواجد فيها نحو 1.9 مليون نازح فقدوا منازلهم أو فروا منها، مع استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.

انتشال الشهداء

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أمس أن استمرار انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، شل عمل الاستجابة لنداءات الأهالي لنقل الجرحى والمرضى إلى المستشفيات.

وأشار إلى أن جميع الطواقم الطبية وفرق الإسعاف باتت مع انقطاع الاتصالات عاجزة عن معرفة أماكن القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، محذرا من خطورة استمرار انقطاع الاتصالات على حياة الجرحى والمرضى، لافتا النظر إلى أن الاستهداف المستمر لفرق الإسعاف ومنع دخولها لمناطق القصف والتوغل فاقم من الوضع الصحي، خاصة الجرحى والمرضى الذين باتوا محاصرين، خاصة في أحياء خان يونس ومخيمات وسط قطاع غزة.

شهداء جدد

وفيما تواصل القصف الوحشي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح في القصف المتواصل.

وأفادت الوزارة بأن 12 فلسطينيا استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا فلسطينيا في جنوب خان يونس، كما استشهد ثمانية فلسطينيين في غارات على منازل في عدة أحياء في مدينة خان يونس، ليرتفع عدد شهداء خانيونس خلال الساعات الماضية إلى 20 شهيدا.

وواصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف على مخيمات وسط القطاع، مما أدى لتدمير واسع في ممتلكات الفلسطينيين، كما تعرض شمال قطاع غزة لقصف إسرائيلي مكثف طال بيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع.

أكبر تهجير

ووصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ما يحدث في قطاع غزة، منذ بداية الحرب، بأنه أكبر تهجير للشعب الفلسطيني.

وقالت في منشور على منصة «إكس» أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، «إن ما حدث في غزة، خلال الأيام المئة الماضية، هو أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948، وأن جيلا كاملا من الأطفال الفلسطينيين، يعاني من الصدمة، وقد تعرض الآلاف للقتل والتشويه واليتم».

ووفق الوكالة، ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، إلى أكثر من 24 ألف شهيد، إضافة إلى أكثر من 61 ألف جريح، وتسببت بنزوح أكثر من 85 % من سكان القطاع (نحو 9. 1 مليون شخص).

12 مجزرة

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فإن الجيش الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة راح ضحيتها 132 شهيدا و252 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي مناطق مختلفة من مدينة غزة، وطالت الغارات القوية أحياء تل الهوا، والشيخ عجلين، والصبرة والزيتون، ومخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما تعرضت مدينة خان يوس لقصف جوي ومدفعي.

ورفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاستماع إلى تحذيرات العالم من المخاطر الإنسانية نتيجة نقص المواد من الماء النظيف والطعام والأدوية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

انقطاع الاتصالات

ولليوم الخامس على التوالي، يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل. وهذه هي المرة السابعة على الأقل، التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، علما أن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلفته الحرب في البنية التحتية، ونقص الوقود بسبب الحصار، أديا إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.

ويرافق انقطاع الاتصالات والإنترنت تصعيد في المجازر التي ترتكبها قوات الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، بالإضافة إلى تعطيل جهود إنقاذ المواطنين وإسعافهم، وفق الوكالة.

ضحايا غزة بعد 102 يوم:

24,285 شهيدا.

70 % أطفال ونساء.

7400 مفقود.

61,154 مصابا.

1.9 مليون نازح.