انتهاء القتال المكثف في شمال غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زعمت إسرائيل انتهاء القتال العنيف الذي تشنه في شمال قطاع غزة، ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قوله، إن المرحلة المكثفة من الهجوم البري في جنوب الشريط الساحلي المغلق في منطقة مدينة خان يونس ستنتهي قريبا. وأضاف «في نهاية الحرب، لن يكون هناك تهديد عسكري من غزة، لن تكون حماس قادرة على السيطرة والعمل كقوة عسكرية في قطاع غزة، وسيكون للجيش الإسرائيلي الحرية الكاملة في العمل للقيام بكل ما هو مطلوب للدفاع عن مواطني إسرائيل».

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