العرب يبحثون انتهاكات إثيوبيا لسيادة الصومال

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ويبحث الاجتماع، الذي يعقد بناء على طلب الصومال، ما قامت به «أرض الصومال» من توقيع مذكرة تفاهم مع إثيوبيا وتأثيرها على الملاحة في البحر الأحمر، ويناقش بندا واحدا.
وكان سفير الصومال لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر، ذكرا في وقت سابق أن الاجتماع سيبحث تداعيات إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا وإقليم «أرض الصومال» (الواقع شمال غرب الصومال).
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