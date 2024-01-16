شكرا لقرائتكم خبر العرب يبحثون انتهاكات إثيوبيا لسيادة الصومال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء، برئاسة المغرب عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس.

ويبحث الاجتماع، الذي يعقد بناء على طلب الصومال، ما قامت به «أرض الصومال» من توقيع مذكرة تفاهم مع إثيوبيا وتأثيرها على الملاحة في البحر الأحمر، ويناقش بندا واحدا.

وكان سفير الصومال لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر، ذكرا في وقت سابق أن الاجتماع سيبحث تداعيات إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا وإقليم «أرض الصومال» (الواقع شمال غرب الصومال).