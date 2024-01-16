مصلحة الارصاد نفت حدوث عاصفة ثلجية شديدة في 20 و21 كانون الثاني: طقس متقلّب حتى مساء الاربعاء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس متقلّب نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى مساء يوم غد الأربعاء حيث يستقّر تدريجيًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ومن ثم تتخطاها نهاية الأسبوع .

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين ١١ و ١٩ درجة، طرابلس بين ٠٩ و ١٧ درجة، وفي زحلة بين ٣ و ١٣ درجة.

ونفت مصلحة الأرصاد الجوية ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث عاصفة ثلجية شديدة في ٢٠ و ٢١ كانون الثاني وتهيب بالمواطننين اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيًا الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق أحياناً خاصة في المناطق الشمالية والجبلية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق حتى الفترة المسائية حيث يستقر الطقس تدريجياً.

الخميس: قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية.

السبت: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.