دير شبيغل: المانيا تدرس تسليم قذائف مدفعية لإسرائيل كما تدرس إرسال ذخائر من مخزونات الجيش الألماني أولا من أجل سرعة الاستجابة

ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن الحكومة تدرس تسليم قذائف مدفعية لإسرائيل لدعمها في قتالها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".
وأفاد التقرير بأن "الإدارات المعنية وافقت بالفعل من حيث المبدأ على تلبية طلب الحكومة الإسرائيلية". وذكر أنه "بما أن قطاع تصنيع الأسلحة لا يمكنه تسليم الذخائر دقيقة التوجيه المنشودة على الفور، تدرس السلطات خيار إرسال ذخائر من مخزونات الجيش الألماني أولا من أجل سرعة الاستجابة للطلب".
وتلقت برلين في تشرين الثاني طلبا لإمداد الجيش الإسرائيلي بنحو عشرة آلاف قذيفة من الذخائر دقيقة التوجيه عيار 120 ملليمترا.
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