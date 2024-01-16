الخارجية القطرية: الوساطة القطرية الفرنسية تنجح بالتوصّل إلى اتفاق بين إسرائيل و"حماس" لإدخال الأدوية والمساعدات إلى غزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، بأن "الوساطة القطرية الفرنسية تنجح في التوصّل إلى اتفاق بين إسرائيل و"حماس" لإدخال الأدوية والمساعدات إلى غزة"، لافتةً الى أن "الاتفاق يشمل تسليم المساعدات للمدنيين في غزة مقابل تسليم الأدوية للرهائن في القطاع".

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