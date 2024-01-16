"كان" الإسرائيلية: الأنفاق في غزة أطول وأكثر تطوراً من التقديرات التي كانت قبل دخول القطاع

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، بأن "التعامل مع الأنفاق في غزة يتطلب وقتًا أطول مما توقعه الجيش الإسرائيلي، فهي أطول وأكثر تطوراً من التقديرات التي كانت قبل دخول القطاع".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن "تقديرنا أن هناك نحو 5700 فتحة منفصلة تؤدي إلى الأنفاق في غزة، وتقديراتنا أن شبكة الأنفاق بغزة تتراوح حاليا بين 350 و450 ميلا".

وأفاد المسؤولون، أن "المواد التي استخدمتها حماس في بناء الأنفاق فاجأت إسرائيل، ونطاق وعمق وجودة الأنفاق التي بنتها حماس في قطاع غزة أذهلتنا".