بوتين التقى وزيرة الخارجية الكورية الشمالية في الكرملين

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو وزيرة الخارجية الكورية الشمالية، في مؤشر يدل على تقارب بين البلدين الجارين تسارعت وتيرته بعد بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وأعلنت الرئاسية الروسية أن بوتين استقبل وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون-هوي في الكرملين.

وبحث الرئيس الروسي ووزيرة الخارجية الكورية الشمالية في اتفاقات مبرمة بين بلديهما، وفق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أشار في وقت سابق إلى أن المحادثات ستتطرق إلى التعاون الثنائي والأوضاع في شبه الجزيرة الكورية وحصيلة تنفيذ الاتفاقات التي أبرمت خلال قمة عقدت بين بوتين والزعيم الكوري الشمالي جيم جونغ-أون في العام 2023 في روسيا.