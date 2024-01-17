انخفاض عدد سكان الصين للعام الثاني على التوالي لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت بيانات رسمية نشرت اليوم الأربعاء أنّ عدد سكان الصين انخفض في عام 2023 للعام الثاني على التوالي.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء، بحسب وكالة العربية، ومقرّه في بكين إنّ عدد سكان الصين انخفض في 2023 للعام الثاني على التوالي بسبب تباطؤ معدل المواليد في مواجهة ضغوط اقتصادية متزايدة وتغيّر السلوكيات الاجتماعية.

وبحسب المكتب فإنّ عدد سكّان الصين بلغ في نهاية العام المنصرم 1.409 مليار نسمة، أي بانخفاض قدره نحو مليوني فرد مقارنة بنهاية عام 2022.

وتعاني الصين من أزمة عقارية وتباطؤ في الاستهلاك وشكوك في مدى قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على النهوض من تداعيات جائحة كوفيد.

وتؤثّر أزمة مستعصية في قطاع العقارات مصحوبة بمعدل بطالة قياسي في أوساط الشباب وتباطؤ الاقتصاد العالمي على عجلة النمو في الصين.

من جهة ثانية، أعلنت بكين اليوم الأربعاء أنّ إجمالي الناتج المحلي الصيني ارتفع العام الماضي بنسبة 5.2%، في واحد من أدنى معدلات النمو الاقتصادي في هذا البلد خلال ثلاثة عقود.

وكانت بكين وضعت نصب عينيها هدفاً يبلغ "نحو 5%"، بعدما لم يتعدّ معدّل النمو في 2022 نسبة 3%.

كان رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أكد في منتدى دافوس، يوم الثلاثاء، أن اقتصاد بلاده سجّل نموا نسبته حوالي 5.2% عام 2023، وفق التوقعات.

فيما يمثّل الرقم تحسّنا عن نسبة 3% سُجّلت في 2022 عندما سددت القيود المرتبطة بكوفيد ضربة للنشاط الاقتصادي.