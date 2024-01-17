إقلاع الطائرة الإغاثية الـ41 من الجسر الجوي الكويتي إلى غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أقلعت الطائرة الإغاثية الـ41 من الجسر الجوي الكويتي صباح أمس متجهة إلى مطار العريش المصري وعلى متنها مساعدات إغاثية للأشقاء في قطاع غزة وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والإيوائية.

وقال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة والمشرف العام على حملة (فزعة لفلسطين) عمر الثويني قبيل إقلاع الطائرة إن المساعدات جاءت بتنظيم من (الكويتية للإغاثة) ومشاركة 28 جمعية خيرية وجهة حكومية ومؤسسة مانحة كويتية، مضيفا أن المواد الإغاثية سيتم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري قرب الحدود الفلسطينية المصرية تمهيدا لإعادة شحنها مرة أخرى وإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وأشار إلى تنوع محتوى الطائرة من مساعدات إذ تحمل نحو سبعة أطنان من المواد والأجهزة والمستلزمات الطبية الخفيفة والمهمة إلى جانب 13 طنا متنوعة من المواد الغذائية الأساسية و20 طنا من البطانيات ومستلزمات الأطفال والإيواء المختلفة.

وأفاد بأن الرحلة تعد الـ12 من الرحلات التي قامت بها أو أشرفت عليها الجمعيات الخيرية الكويتية ضمن الجسر الجوي الكويتي وفي إطار حملة (فزعة لفلسطين) التي جاء حصادها حتى الآن نحو 330 طنا من المساعدات الإنسانية منها 173 طنا من المستلزمات والأجهزة الطبية والعيادات المتنقلة إلى جانب عدد 31 سيارة إسعاف و83 طنا من الطحين والتمور والمعلبات والمواد الغذائية المختلفة فضلا عن 49 طنا من البطانيات والفرش والخيام ومستلزمات الإيواء الأخرى.

من جانبه قال ممثل الجمعية الكويتية للعمل الإنساني في الرحلة الإغاثية سالم الشطي إن الجمعية تباشر أعمالهاالإنسانية لقطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إذ شاركت في الجسر الجوي الكويتي عبر حملة (فزعة لفلسطين) و(سفينة غزة) بالتعاون مع (الكويتية للإغاثة).

وأكد مواصلة الجمعية تقديم مساعداتها لقطاع غزة من خلال حملة رمضانية لـ(إفطار الصائم) سيتم إطلاقها في الأيام القليلة المقبلة مشددا على أهداف (الكويتية للعمل الإنساني) لتعزيز دور البلاد كمركز عالمي للإنسانية ونشر صور رعاية الإسلام للإنسانية في شتى المجالات.