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إيران: قصفنا لأربيل في اطار رد الفعل ولدينا اتفاق امني ملزم مع العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وقال عبداللهيان في تصريحات صحفية تابهتها الخليج 365: "قصفنا في أربيل عناصر من الموساد في إطار رد الفعل".

وأضاف: "لدينا اتفاق أمني مع العراق يلزم بغداد وأربيل بحماية الحدود".

وأشار وزير الخارجية الإيراني، الى انه "استهدفنا مجموعة إرهابية إيرانية في باكستان تدعى جيش العدل".


وأوضح: "نحترم سيادة باكستان والعراق وسلامة أراضيهما لكننا لا نسمح بتهديد أمننا القومي".

وبين عبداللهيان: "ما قمنا به ينسجم مع أمن العراق وباكستان والمنطقة بأسرها".

وأكد: "نشهد توسعا للنزاع في الشرق الأوسط"، موضحا ان "ما يحدث الآن ليس نتيجة لما وقع في 7 أكتوبر والمسألة تعود لأكثر من 70 عاما".

ولفت وزير الخارجية الإيراني، الى ان "الولايات المتحدة ارتكبت خطأين استراتيجيين من خلال دعمها لإسرائيل وضرب الحوثيين".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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