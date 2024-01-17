موسكو تحذر من رد انتقامي على الحشد العسكري للناتو قرب الحدود الروسية البيلاروسية

ياسر رشاد - القاهرة - حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، من أن الحشد العسكري لحلف شمال الأطلسي ناتو بالقرب من الحدود الروسية البيلاروسية، يشكل عاملاً مزعزعاً للاستقرار وستتخذ موسكو الإجراءات اللازمة رداً على ذلك.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت زاخاروفا: "إن النشاط العسكري المتزايد لحلف الناتو وحلفاءه بالقرب من الحدود الروسية البيلاروسية، هو إجراء استفزازي، ومن المؤكد أن مثل هذه الأحداث لن تمر دون رد مناسب من روسيا، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عن رفضها لتصريح صادر عن مسؤول بولندي كبير قال فيه "إن القوات الألمانية سيكون مرحب بها في وارسو"، ووصفت هذا التصريح بأنه "عنصر آخر مناهض لروسيا في مسار السياسة العالمية المعادية للروس التي تمولها دول الناتو".

ووفقا لزاخاروفا، فقد تم بالفعل نشر حوالي 10 آلاف جندي أمريكي في بولندا حيث تتمركز بالفعل مجموعات تكتيكية متعددة الجنسيات من قوات الناتو، بما في ذلك أفراد من الخدمة الأمريكية والبريطانية والكرواتية والرومانية.