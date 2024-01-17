الطفل الذي عثر عليه في محلة الأشرفية سلم إلى جمعية سعادة السماء

اعلنت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة في بيان، بانه "الحاقًا لبلاغنا المتعلق بالعثور على طفل تائه عمره حوالى 7 سنوات في محلة الأشرفية، يدعى حسب أقواله "بديع حسين شعبو"، سوري الجنسية، وذلك بتاريخ 15-1-2024. وبناء على اشارة القضاء المختص، سُلم إلى جمعية "سعادة السماء" لتقديم الرعاية والاهتمام به".

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