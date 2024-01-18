ترامب أمام القضاء بتهمة التشهير

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

مثل الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب أمام القضاء في بداية محاكمة تشهير ثانية رفعتها ضده الكاتبة الأمريكية إي جان كارول في نيويورك.

وبدأت المحاكمة أمس الأول، في محكمة في مانهاتن باختيار هيئة محلفين من 9 أشخاص. وأدلى كل من ترامب وكارول بتصريحات افتتاحية من خلال محاميهما.

وفي مايو 2023، خلصت هيئة محلفين في نيويورك إلى أن «ترامب اعتدى على كارول واعتدى عليها جنسياً ثم شهّر بها لاحقاً في متجر متعدد الأقسام في نيويورك في عام 1996، ثم منحت هيئة المحلفين الكاتبة تعويضاً بلغ مجموعه 5 ملايين دولار».

ولم يظهر ترامب نفسه أبداً في المحاكمة الأولى ولم يكن حضوره إلزامياً في بداية المحاكمة الثانية.

وقبل بدء المحاكمة الثانية، حكم قاض بالفعل بأن التعليقات الإضافية التي أدلى بها ترامب كانت تشهيرية. وهذا يعني أن هيئة المحلفين الآن عليها فقط أن تقرر مبلغ التعويض الذي يجب أن يدفعه ترامب. وتطالب كارول بأكثر من 10 ملايين دولار.