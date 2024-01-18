رئيس الوزراء العراقي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع في العراق والمنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش منتدى دافوس الاقتصادي تأثيرات الحرب في قطاع غزة على استقرار المنطقة والعالم.

وأوضح بيان للحكومة العراقية أن اللقاء بحث أيضا قرار الحكومة العراقية في تحديد شكل العلاقة المستقبلية مع بعثة الأمم المتحدة (يونامي) بعد أن استكمل العراق بناء مؤسساته الدستورية وأوفى بالتزاماته الدولية، إضافة لاستمرار التعاون مع المنظمة الدولية في جهود الحدّ من تأثيرات التغيرات المناخية، والتصحر وشحّ المياه.