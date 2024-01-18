انت الان تتابع خبر بينها البطاطا.. زراعة إقليم كردستان تعلن تصدير 7 منتجات إلى الخارج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وكيل الوزارة، كريم سليمان، إنَّ وزارته تسعى إلى توسيع تصدير معظم المنتجات المحلية الموجودة في الإقليم، منوهاً بتوفير أسواق لتشجيع الفلاحين على زيادة المساحات المزروعة والاهتمام بها سواء كانت نباتية أو حيوانية بدعم من رئاسة وزراء الإقليم. وأضاف أنَّ الوزارة تعمل على نقل التجارب الموجودة في الخارج ومنها الهولندية للاستفادة منها في النهوض وتطوير الواقع الزراعي في الإقليم، من خلال استخدام مساحة الأرض لتحقيق إنتاج أكبر بأقل نسبة من المياه، منبهاً على أنَّ الموسم الماضي شهد هطولاً للأمطار بشكل جيد مما انعكس إيجاباً على الواقع الزراعي وخصوصاً الحنطة بشكل وفير والذي يدخل في الكثير من الصناعات، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.ولفت سليمان إلى أنَّ العمل مستمر على تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية إلى محافظات الوسط والجنوب ومن ثم إلى الخارج، إذ شهدت تصدير منتوجات كثيرة كالبطاطا، الرمان، العسل، التفاح، الراشي وكميات محدودة من الأرز الذي ينتج في الإقليم إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، وقطر، والكويت إضافة إلى الأردن وأوروبا.

وأكد بذل جهود خلال الموسم الماضي من أجل الاهتمام بالمنتج المحلي وتقليل الاستيراد الخارجي، والسعي إلى توفير جميع المنتجات في الفصول الأربعة من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الزراعية الحديثة في إنشاء الدور البلاستيكية والزجاجية، علاوة على خطة الوزارة بالاعتماد على بناء البرادات الكبيرة والتي يمكن فيها تخزين كل المواد سواء كانت نباتية أو حيوانية وتوفيرها على مدار السنة.

وبين سليمان أنَّ الخطوات الكبيرة والمتطورة التي عمل عليها الإقليم في مجال إنتاج الدواجن من خلال توفير حقول كبيرة ومجازر تعمل وفق الشروط الصحية وإيصال المنتجات إلى وسط وجنوب العراق وبعض المستثمرين الذين لديهم عقود مع العتبات الدينية المقدسة بتزويدها بكميات من الدجاج الذي يربى في الإقليم ويجزر ويقطع ويباع، إضافة إلى البيض وهناك فكرة لتصديره إلى الأردن.

وأوضح أنَّ شركات رصينة تعاقدت مع الفلاحين من أجل تعبئة وتغليف منتجاتهم بشكل راق واستثنائي مما يحفز المستهلك على اقتنائها، مؤكداً أنَّ هذه المنتجات تخضع إلى الاختبارات الكيميائية والفيزيائية وفق شهادات صحية قبل تصديرها إلى خارج الإقليم.

