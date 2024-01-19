بوعبود تسلم من رئيسة الجمعية اللبنانية لحماية الآثار كتابها الجديد واستقبل وفداً من نقابة الايقونغرافين

استقبل رئيس المعهد الفني الانطوني في الدكوانة الاب شربل بوعبود، رئيسة الجمعية اللبنانية لحماية الآثار الدكتور خولا الخوري التي سلمته كتابها الجديد العمارة البازيلكية في لبنان في العصور الوسطى أصولها وتصنيفها.

وشكر بوعبود الخوري على هذا الإنجاز الكبير التي حققته في هذا البحث العلمي والمهم، معتبرا أن هذا الكتاب سيساهم في معرفة اكبر لتراثنا ومعتقداتنا.

كما استقبل الاب بوعبود وفدا من نقابة الايقونغرافين في لبنان وضعه في اجواء عمل النقابة وتفعيلها مع مطلع هذا العام الجديد.