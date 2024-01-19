السفارة الفرنسية: زيارة المندوب الوزاري لمنطقة المتوسط الى لبنان لدعمه في ظل الوضع الاقتصادي والاقليمي

أشارت السفارة الفرنسية، في بيان، الى أن "المندوب الوزاري لمنطقة البحر الأبيض المتوسط السفير كريم أملال قام بزيارة إلى لبنان، من أجل تعزيز المشاريع التي يجري تنفيذها في إطار ​سياسة​ فرنسا في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

ولفتت السفارة، في بيان، الى أن "هذه الزيارة، التي امتدت من 16 إلى 19 كانون الثاني، تندرج في إطار دعم فرنسا للبنان الذي يعاني من الوضع الاقتصادي والسياق الإقليمي. إذ يساهم الوفد الوزاري المشترك للبحر الأبيض المتوسط في صياغة وتنفيذ أجندة إيجابية من أجل حوض البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى مشاريع تتوجه إلى المجتمعات المدنية والشباب".

وذكرت أنه "يتم تنفيذ هذه الأجندة في بلدان الضفتين الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط من خلال عناوين جامعة كالتالية: البيئة والتنوع الحيوي والمناخ، الإبتكار والمجال الرقمي وريادة الأعمال، الفرص الوظيفية والتدريب المهني والتنقل، الثقافة والتراث، والإدماج".

وأضافت "السفير أملال تطرق إلى مجمل هذه العناوين خلال لقاءاته مع أعضاء فاعلين في المجتمع المدني وعدد من الأكاديميين اللبنانيين، وكذلك في أثناء لقاءاته الرسمية، لا سيما مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني السيد نجيب ميقاتي، ومدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان السيد إيفو فرايجسن. كما أعاد التأكيد أمام محاوريه، على التزام فرنسا تجاه استقرار لبنان وازدهاره لكي يستعيد هذا البلد دوره كاملا كجسر عبور بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط".